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Определение термина "Коммерческий банк"

Коммерческий банк -
негосударственное кредитное учреждение специализирующееся на приеме депозитов, краткосрочном кредитовании и расчетном обслуживании клиентов, занимающееся также посредническими операциями, осуществляющее универсальные банковские операции для предприятий всех отраслей главным образом за счет денежных капиталов и сбережений, привлеченных в виде вкладов. К.Б. проводят расчетные и платежные операции, эмиссию ценных бумаг, предоставляют ссуды и гарантии и т.д. К.Б. по форме собственности подразделяются на частные (индивидуальные и акционерные) и государственные. Проводимые банками операции делятся на 3 группы: пассивные (привлечение средств), активные (размещение средств): комиссионно-посреднические (выполнение операций по поручению клиентов с уплатой комиссии). Основное место в активных операциях занимает кредитование промышленных и торгог вых предприятий. В современных условиях наряду с ростом краткосрочных кредитов все большее значение приобретают средне- и долгосрочные кредиты, кредитование населения. Важнейшие посреднические операции — инкассовые, аккредитивные, переводные и торгово-комиссионные. Особое место в деятельности банков занимают доверительные операции и лизинг.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Коммерческий банк: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка