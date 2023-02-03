Определение термина "Компенсационный курс"

Компенсационный курс

на бирже: условный курс ценной бумаги, близкий к расчетному курсу на данный день. По такому курсу покупатель, не имеющий обеспечения, может вначале продать имеющиеся у него ценные бумаги, создав этим денежное обеспечение, а при желании играть на повышение вновь купить их для следующего расчета, проведения последующих операций по более высокому курсу.