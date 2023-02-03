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Определение термина "Конкуренция"

Конкуренция -
(лат. concurrentia — столкновение) — состязание между экономическими субъектами: борьба за рынки сбыта товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли, других выгод. К. представляет цивилизованную, легализованную форму борьбы за существование и один из наиболее действенных механизмов отбора и регулирования в рыночной экономике. Различают следующие виды К.: чистая, идеальная, совершенная — К., имеющая место на рынке с множеством продавцов и покупателей схожего, взаимозаменяемого товара. На таком рынке ни один из продавцов и покупателей не способен оказать решающего влияния на цену и масштабы продаж; монополистическая — К., имеющая место на рынке с большим количеством продавцов и покупателей при значительном разнообразии товаров, продаваемых по разным ценам: олигополистическая - К., имеющая место на рынке с небольшим количеством крупных продавцов товара, способных оказывать существенное влияние на цены, по которым продается данный товар; недобросовестная — К., участники которой нарушают принятые на рынке правила и нормы конкуренции, вступают в сговор против других конкурентов, стремятся их опорочить, дискредитировать, используют ложную рекламу своей продукции, устанавливают дискриминационные, иногда демпинговые цены. Недобросовестную К. в наиболее простых формах называют хищнической', несовершенная — К. в условиях рынка, значительно отличающихся от идеальных, не соответствующая теоретическим представлениям о чистой К.; неновая — К., осуществляемая посредством снижения цен; неценовая — К., осуществляемая посредством улучшения качества продукции и условий продажи при неизменных ценах.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Конкуренция: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка