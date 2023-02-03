Определение термина "Контракт на будущую поставку"

Контракт на будущую поставку

контракт, заключаемый на поставку еще не произведенной продукции по фиксированной цене. Является промежуточным между форвард-контрактом и фьючерсным контрактом, отличаясь от последнего тем, что завершается поставкой реального товара, а не ликвидацией посредством клиринговых расчетов.