Краткосрочный период

1) в экономике: период продолжительностью до одного года; 2) в экономической теории: период, в течение которого производители товаров в состоянии изменить часть применяемых ресурсов, то есть период, на протяжении которого часть ресурсов — оборудование, здания — представляет постоянные ресурсы, а другая часть — переменные. Иными словами, это период, в течение которого производственные мощности не изменяются.