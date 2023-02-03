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Определение термина "Кредитная карточка"

Кредитная карточка -
форма расчетов, при которой банк берет на себя риск немедленной оплаты товаров и услуг своих вкладчиков; именной платежный документ, выпущенный банковским учреждением, в виде пластикового прямоугольника с магнитной полосой, вмещающей данные, необходимые для расчетов за товар. К.К. удостоверяет наличие счета владельца кредитной карточки и дает право на приобретение товаров и услуг в розничной торговой сети без оплаты наличными деньгами. К.К. применяется клиентом банка в рамках устанавливаемого лимита для заимствования денег или покупки товаров и получения услуг в кредит. Процентная ставка за кредит составляет около 20%. За пользование К.К. банк взимает с клиентов плату. При покупке товара карточка вставляется в щель кассовой машины системного кассового терминала, имеющего связь с банком, по каналу связи сообщается номер счета владельца К.К., подтверждается его платежеспособность и дается команда на списание со счета указанной суммы. После чего карточка возвращается владельцу. При вводе К.К. в машину набирается личный код, известный только владельцу. Характерны три основных вида К.К.: массовые образцы, расчеты по которым производятся на базе открытого учреждениями-эмитентами револьверного кредита; К.К. дорожного типа, для которых характерен тот же принцип кредитования при расширенной сфере применения и ограниченном круге держателей; дебетовые К.К., платежи по которым осуществляются в пределах остатков средств на текущих счетах клиентов. К.К. делятся на внутренние (используются в пределах страны) и международные. К.К. (пластина, купонная книжка) содержит номер, имя владельца, образец его подписи, срок действия.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Кредитная карточка: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка