Определение термина "Кредитор"

Кредитор

участник кредитных отношений, который предоставляет в ссуду деньги или товары на определенный срок и на определенных условиях и имеет право на этой основе требовать от дебитора возврата кредита или исполнения других обязательств. К. может быть государство, банк, предприятие или физическое лицо. К. определяет условия пользования ссудой, идет на риск. Расчеты с К. учитываются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».