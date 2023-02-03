Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Кредитор

Определение термина "Кредитор"

Кредитор -
участник кредитных отношений, который предоставляет в ссуду деньги или товары на определенный срок и на определенных условиях и имеет право на этой основе требовать от дебитора возврата кредита или исполнения других обязательств. К. может быть государство, банк, предприятие или физическое лицо. К. определяет условия пользования ссудой, идет на риск. Расчеты с К. учитываются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

КОРПОРАЦИЯ

(лат. corporatio — объединение)  совокупность лиц, объединившихся для достижения общих целей, осуществления совместной д...

ТРУД

один из четырех основных факторов производства: осознанная, общепризнанная деятельность человека, требующая приложения у...

УСЛУГИ

виды деятельности, работ, в процессе восполнения которых не создается новый, ранее не существовавший материально-веществ...

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

"операции, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, использованием иностранной валюты в качестве средства платежа...

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности, использованием в качестве средства платежа ино...

ДЕЛЬТА

(греч. delta) — 1) разность; 2) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением те...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Кредитор: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка