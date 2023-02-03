Определение термина "Криптовалюта"

Криптовалюта

система платежей, которая существует только в интернете. На английском она называется «cryptocurrency» и переводится как «тайная валюта». Проведение и обработка платежей проходят вне банков, а сами деньги существуют только виртуально. Есть разные способы зарабатывать криптовалюту: майнинг, трейдинг, облачный майнинг, холдинг и другие. В России криптовалюту запрещено тратить на оплату товаров и услуг, её можно использовать только для инвестирования.