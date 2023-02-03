Определение термина "Кривая спроса"

Кривая спроса

графическая зависимость между величиной спроса на товар (количеством товара, которое могут и хотят приобрести покупатели) и его рыночной ценой при неизменных прочих (неценовых) факторах, влияющих на спрос. К.С. графически отображает закон спроса, согласно которому чем выше цена, тем меньше величина спроса при прочих равных условиях.