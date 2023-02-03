Определение термина "Купон"

Купон

(фр. coupon) 1) часть облигационного сертификата в виде отрезного талона, которая при отделении от последнего дает право владельцу на получение процентов или дивидендов, право на получение которых дает ценная бумага. Величина процента и дата его выплаты указаны на К. Купонный лист состоит из отдельных К., на которых указаны сроки платежа: 2) вспомогательная ценная бумага, представляющая собой свидетельство и дающая право на получение дохода по основной ценной бумаге.