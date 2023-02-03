Определение термина "Курс валют"

Курс валют

— стоимость одной валюты относительно другой. Курс может зависеть от спроса на валюту или устанавливаться государством. Есть много факторов, влияющих на валютный курс. Среди них:

- инфляция;

- экономическая обстановка в стране;

- чрезвычайные ситуации.

Знать курс валют важно для ведения бизнеса с другими странами. Например, для покупки товаров за границей, оплаты логистических расходов или услуг контрагентов.

