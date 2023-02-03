Определение термина "Лаж"

Лаж

1) надбавка к официальной цене золота, которая при золотом обращении стихийно устанавливалась на рынке в результате обесценивания бумажных знаков стоимости; 2) превышение рыночной цены золота над официальной; 3) превышение рыночных курсов денежных знаков, векселей или ценных бумаг над их нарицательной стоимостью. В этом значении применяется, как правило, термин ажио.