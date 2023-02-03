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Определение термина "Лизинг"

Лизинг -
(англ, leasing — аренда) долгосрочная (на срок от 6 месяцев) аренда машин, оборудования, транспортных средств, сооружений производственного назначения, предусматривающая возможность их последующего выкупа арендатором. Л. осуществляется на основе долгосрочного договора между лизинговой компанией (лизингодателем), приобретающей оборудование за свой счет и сдающей его в аренду на несколько лет, и фирмой-арендатором (лизингополучателем), которая постепенно вносит арендную плату за использование лизингового имущества. По истечении срока действия договора арендатор либо возвращает имущество лизинговой компании, либо продлевает срок действия договора (заключает новый договор), либо выкупает имущество по остаточной стоимости. Международным называют Л., договор о котором заключается между арендатором и арендодателем, находящимися в разных странах. См. также РЕЙТИНГ, ХАЙРИНГ.
В Точке есть кредиты на любой случай: лизинг, факторинг, кредиты на развитие бизнеса и партнёрские займы.

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Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Лизинг: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка