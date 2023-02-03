Определение термина "Логотип"

Логотип

это уникальное изображение, которое ассоциируется с компанией. Оно может быть оформлено в виде слова, графического знака, эмблемы. Логотип часто разрабатывают с учётом сферы деятельности компании, играть на ассоциациях. Например, логотип булочной могут оформить в виде калача, а в лого швейной мастерской использовать изображение нитки с иголкой. Предприниматель может сам придумать его или поделиться своими идеями с дизайнером.