Определение термина "Лот"

Лот

партия товара, продаваемая или поставляемая по договору и выставляемая на продажу с аукциона.. В аукционной торговле предлагаемый к продаже товар разделяется на Л., состоящие из одного или нескольких однородных по качеству предметов, наборов. Аукционному Л. присваивается определенный порядковый номер, и на каждый Л. устанавливается своя аукционная цена в ходе торга. Полный Л. представляет фиксированную по количеству партию товара, ценных бумаг, продаваемых на бирже, например 100 акций. Неполный Л. представляет собой партию, отличающуюся по количеству единиц от полного лота.