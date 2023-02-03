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Определение термина "Лот"

Лот -
партия товара, продаваемая или поставляемая по договору и выставляемая на продажу с аукциона.. В аукционной торговле предлагаемый к продаже товар разделяется на Л., состоящие из одного или нескольких однородных по качеству предметов, наборов. Аукционному Л. присваивается определенный порядковый номер, и на каждый Л. устанавливается своя аукционная цена в ходе торга. Полный Л. представляет фиксированную по количеству партию товара, ценных бумаг, продаваемых на бирже, например 100 акций. Неполный Л. представляет собой партию, отличающуюся по количеству единиц от полного лота.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Лот: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка