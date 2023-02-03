Определение термина "Маклер"

Маклер

1) лицо, не заключающее самостоятельно сделок, а лишь указывающее на возможность их совершения; М. сводит продавца и покупателя. Маклерское вознаграждение, величина которого, как правило, зависит от суммы сделки, выплачивается как продавцом, так и покупателем; 2) посредник при заключении сделок на фондовых и товарных биржах. Действует по поручению клиентов и за их счет. Имеет право юридического лица и специализируется на определенных видах биржевых операций. М. объединяются в маклерские конторы и фирмы, оказывающие посреднические услуги и взимающие за них комиссионные, устанавливаемые биржевым комитетом. См. также БРОКЕР.