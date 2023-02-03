Определение термина "Мировое соглашение"

Мировое соглашение

процедура достижения договоренности между должником и кредиторами относительно отсрочки и (или) рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов. М.С. может быть заключено лишь в отношении требований четвертой и последующих очередей при распределении конкурсной массы (см.). Такое соглашение заключается в письменном виде и подлежит утверждению арбитражным судом и считается принятым, если за его заключение высказалось не менее двух третей (по сумме требований) конкурсных кредиторов четвертой и последующих очередей.