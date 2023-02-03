Определение термина "Монопольная цена"

Монопольная цена

рыночная цена товара, устанавливающаяся под влиянием не только спроса и предложения, но и господства монополистов на рынке данного товара. Такая цена обычно является следствием соглашения между монополистами, монополистическими объединениями, властвующими на рынке данного товара, и устанавливается, исходя из расчета получения возможно большей прибыли, сверхприбыли от продажи имеющихся у продавцов товаров. М.Ц., как правило, намного превышает цену, устанавливающуюся на конкурентном рынке.