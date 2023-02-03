Определение термина "Муниципальные облигации"

Муниципальные облигации

краткосрочные кредитные обязательства властей муниципалитетов, выпускаемые в виде займа под муниципальную собственность с целью привлечь средства для финансирования каких—ибо проектов; проценты по этим облигациям освобождены от обложения федеральным налогом. Термин также означает ценные бумаги, выпущенные государственными учреждениями и властями.