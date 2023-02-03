Определение термина "Надежная бумага"

Надежная бумага

ценная бумага, которую владелец удерживает у себя, сохраняет, так как она способна приносить устойчивый высокий доход. Надежность ценной бумаги устанавливается обычно практически, на основе опыта. О надежности ценной бумаги можно судить после истечения определенного «стабилизационного периода» ее рыночного обращения, в течение которого выявляется устойчивость курса и рыночные качества акций и других аналогичных ценных бумаг.