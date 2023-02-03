Определение термина "Налог на рекламу"

Налог на рекламу

один из видов местных налогов, введен с 1 ноября 1992 г. в г. Москве. Плательщиками налога на рекламу являются: расположенные на территории г. Москвы предприятия и организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности; иностранные юридические лица; физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории города. Объектом налогообложения является стоимость работ и услуг по изготовлению и распространению рекламы собственной продукции (работ, услуг). В соответствии с письмом Минфина России от 06.10.92 № 94 к расходам предприятия на рекламу относятся расходы: на разработку и издание рекламных изделий (иллюстрированных прейскурантов, каталогов, брошюр, альбомов, проспектов, плакатов, афиш, рекламных писем, открыток и т. п.); на разработку и изготовление эскизов этикеток, образцов оригинальных и фирменных пакетов, упаковки; на приобретение и изготовление рекламных сувениров и т. д.; на рекламные мероприятия через средства массовой информации; на световую и иную наружную рекламу; на приобретение, изготовление, копирование, дублирование и демонстрацию рекламных кино-, видео- и диафильмов и т. п.; на изготовление стендов, муляжей, рекламных щитов, указателей и др.; на хранение и экспедирование рекламных материалов; на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов; на проведение иных рекламных мероприятий, связанных с предпринимательской деятельностью. Ставка налога на рекламу установлена в размере 5% от величины фактических затрат рекламодателя. Сумма налога вносится плательщиком в бюджет не позднее дня сдачи расчета налога (в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности). Плательщики обязаны вести обособленный учет расходов по рекламе с выделением их на отдельном субсчете счетов по учету затрат на производство и реализацию продукции. Учет расходов с бюджетом ведется на счете 68 «Расчеты с бюджетом» на отдельном субсчете «Налог на рекламу». Сумма налога на рекламу отражается по дебету счета 80 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 68 «Расчеты с бюджетом» (субсчет «Налог на рекламу») одновременно с отражением в учете фактически произведенных затрат по рекламе. Перечисленный в бюджет налог отражается в учете по дебету счета 68 «Расчеты с бюджетом» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетный счет».