Определение термина "Налоговый агент"

Налоговый агент

это лицо или организация, которая обязана рассчитывать, удерживать и перечислять налоги в бюджет за другого человека или компанию. Например, работодатель выступает налоговым агентом для своих сотрудников, удерживая из их зарплаты подоходный налог и перечисляя его государству. Налоговый агент помогает обеспечить правильное и своевременное поступление налогов в бюджет.