Определение термина "Натуральная монополия"

Натуральная монополия

монополия, действия которой приводят к минимизации долгосрочных средних отраслевых издержек производства товара, что позволяет установить полный контроль над ценой товара на рынке. При подобной ситуации появление конкурентов, их внедрение на рынок данного товара приводит к снижению эффективности продаж, так как конкуренты имеют более высокие издержки.