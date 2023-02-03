Определение термина "Нестрахуемый риск"

Нестрахуемый риск

риск, вероятность которого трудно рассчитать даже в самом общем виде и который считается слишком большим для страхования. Законодательства некоторых стран содержат перечни Н.Р., которые подлежат обязательному страхованию. Во избежание нарушения закона эти риски страхуются, для чего создаются пулы страховщиков, в рамках которых специальным договором определяются пропорции прав и обязанностей сторон, принимающих участие в пуле.