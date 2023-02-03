Определение термина "Неустойка"

Неустойка

штраф, сумма, которую должник должен выплатить кредитору в случае неисполнения или некачественного исполнения обязательства. Используется в качестве одного из способов обеспечения выполнения обязательств, определяется законом и договором. Разновидности Н. — пеня и штраф. Устанавливается в виде фиксированной суммы, в процентах к сумме неисполненного обязательства или в форме повышенного тарифа.