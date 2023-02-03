Определение термина "Ножницы цен"

Ножницы цен

расхождение в ценах на отдельные группы товаров на международных рынках. Н.Ц. обусловлены разной экономической выгодой, получаемой от производства и продажи разноименных товаров. Хотя цены на разнородные товары, строго говоря, несопоставимы, обычно цена на готовую продукцию более «выгодна», чем цена на сырье и топливо.