Определение термина "Обязательные резервы банков"

Обязательные резервы банков

средства коммерческих банков, других кредитных институтов, которые они обязаны хранить в центральном банке в качестве обеспечения некоторых своих операций в соответствии с нормами обязательных резервов. Величина и структура таких резервов неодинаковы в различных странах и периодически меняются под влиянием хозяйственной конъюнктуры и т.д.