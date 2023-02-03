Определение термина "Облигации с подстилкой"

Облигации с подстилкой

облигации с высокой купонной ставкой и умеренной премией при продаже; подлежат обратной покупке, если их цена опускается ниже уровня цены, по которой могут быть проданы сравнимые по характеристикам ценные бумаги, не обладающие правом обратной покупки; облигации с высокой купонной ставкой предоставляют инвестору защиту на случай снижающейся конъюнктуры.