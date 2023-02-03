Определение термина "Оборачиваемость оборотных средств"

Оборачиваемость оборотных средств

показатель, характеризующий скорость движения оборотных средств предприятия, равный времени, в течение которого эти оборотные средства осуществляют полный оборот. Измеряется также числом оборотов, осуществляемых оборотными средствами в течение одного года или за другой расчетный период.