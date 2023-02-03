Определение термина "Оборотный капитал"

Оборотный капитал

наиболее подвижная часть капитала предприятия, которая в отличие от основного капитала легко трансформируется в денежные средства. К O.K. принято относить денежную наличность, легко реализуемые ценные бумаги, материально-производственные запасы, нереализованную готовую продукцию, краткосрочную задолженность других предприятий данному предприятию. O.K. иногда называют оборотным фондом предприятия. С точки зрения бухгалтерского баланса O.K. представляет собой превышение текущих активов компании над ее краткосрочными обязательствами.