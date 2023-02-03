Определение термина "Обыкновенная акция"

Обыкновенная акция

акция, дивиденды по которой выплачиваются из части прибыли, оставшейся после уплаты твердого процента обладателям привилегированных акций, то есть в виде процента, зависящего от величины прибыли. Подобные акции называют также ординарными или акциями с нефиксированным дивидендом. Владельцы О. А. в отличие от обладателей привилегированных акций обладают правом голоса на общем собрании акционеров.