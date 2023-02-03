Определение термина "Оферта"

Оферта

(от лат. offero — предлагаю) — письменное или устное предложение одного лица (оферента), сделанное другому лицу (акцептанту) и содержащее сообщение о желании заключить с ним гражданско-правовой договор. Если О. принята (акцептована), о чем акцептант должен оповестить оферента письменно, то соглашение сторон приобретает официальную силу, вступает в действие. О. имеет определенный, указанный в ней срок действия. В течение этого срока акцептант вправе принять О. и тем самым связать оферента договорными обязательствами, не противоречащими содержанию О.