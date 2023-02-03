Определение термина "Огрн"

Огрн

основной государственный регистрационный номер юридического лица. По сути, это номер записи о создании юрлица в налоговой — его присваивает ФНС при постановке на учёт. ОГРН можно использовать для проверки контрагента. Например, по регистрационному номеру можно убедиться в подлинности юрлица, узнать его сферу деятельности или проверить статус. Знание ОГРН контрагентов помогает предпринимателям защититься от мошенников и прозрачно вести бизнес.