Определение термина "Опцион без покрытия"

Опцион без покрытия

опцион, продавец которого не защищен на случай использования покупателем своего права не в пользу продавца, то есть опцион, не защищенный параллельной противоположной сделкой. Например, продавец опциона «колл» не имеет «длинной» позиции, а продавец опциона «пут» — короткой.