Определение термина "Операционные доходы банков"

Операционные доходы банков

доходы и поступления за определенный период в результате проведения банковских операций. Сюда относятся: проценты по предоставленным кредитам и размещенным вкладам; прибыль по операциям с ценными бумагами (зависит от объема и структуры инвестиционного портфеля, нормы прибыли по различным типам ценных бумаг); прибыль по доверительным операциям банков; прибыль от лизинговых операций; различные банковские комиссии и сборы; прочие доходы, состоящие в основном из поступлений от размещения по подписке облигационных займов и по ценным бумагам, находящимся в обороте банка. Валовой операционный доход банка зависит от нормы прибыли по предоставленным ими кредитам и осуществленным инвестициям, уровня комиссий и сборов за оказываемые банками услуги, размеров и структуры их активов.