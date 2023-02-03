Определение термина "Остаток солоу"

Остаток солоу

макроэкономический показатель, равный приросту совокупной производительности факторов производства. Измеряется в денежном выражении в виде разности между показателями прироста объемов производства и прироста затрат на факторы производства. Выступает в качестве измерителя технологического прогресса; используется в моделях экономического роста.