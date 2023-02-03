Определение термина "Отчетность"

периодическое составление экономическими субъектами отчетов о своей деятельности, представляемых в государственные органы. Статистическая О. предприятий позволяет установить статистические показатели экономической деятельности отраслей, регионов, страны посредством сведения показателей работы отдельных звеньев экономики.

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РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ

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КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА

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АГЛОМЕРАЦИЯ

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АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...