Определение термина "Отчисления"

Отчисления

расходы, разнообразные платежи, которые отчисляет предприятие, фирма. В основном О. предприятий изымаются из их доходов и поступают в государственный и местные бюджеты. Например, амортизационные О., О.на социальное страхование, О. из прибыли в резервный фонд, О. на образование и т.д.