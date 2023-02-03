Определение термина "Отказное письмо"

Отказное письмо

это документ, который подтверждает, что товар, российский или импортный, не требует обязательной сертификации или декларирования. Такой документ нужен в двух ситуациях: для прохождения таможенного контроля и для торговли, включая продажу на маркетплейсах и участие в государственных закупках.