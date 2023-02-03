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Определение термина "Паритет покупательной способности"

Паритет покупательной способности -
соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг. П.П.С. может быть частным, устанавливаемым по определенной группе товаров, и общим, устанавливаемым по всему общественному продукту. Например, если один и тот же набор потребительских товаров, скажем, потребительская корзина, стоит 600 российских рублей и 100 долларов США, то паритет покупательной способности составляет 6 рублей на 1 доллар.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Паритет покупательной способности: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка