Определение термина "Пассив"

Пассив

(от лат. passivus — недеятельный) 1) часть бухгалтерского баланса, в котором отражаются источники средств, находящихся в распоряжении предприятия, сгруппированные по их принадлежности и назначению. Средства группируются по статьям, исходя из потребностей управления. Так, выделяется, кому принадлежат средства и для какой цели они предназначены; 2) совокупность долгов и обязательств предприятия (в противоположность активу); 3) превышение расходов над поступлениями.