Определение термина "Перемещенный вексель"

Перемещенный вексель

ценная бумага (чек, переводный вексель), которая может быть оплачена в любом месте, независимо от места выдачи. Поскольку учет П.В. требует особых затратных операций, это может повлечь за собой взимание «обменного» комиссионного сбора, отражающего общие издержки, связанные с его оприходованием.