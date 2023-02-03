Определение термина "Платежный баланс"

Платежный баланс

соотношение между поступлениями на счет и платежами по обязательствам; таблица, отражающая движение денежных средств в виде платежей из страны в страну. П.Б. характеризует соотношение сумм платежей, произведенных страной за границей в течение определенного периода и сумм, поступивших в страну в течение того же периода. В П.Б. баланс, как правило, включаются платежи и поступления по внешнеторговым операциям (торговый баланс), услугам, неторговым операциям, проценты по кредитам, доходы и платежи по инвестициям. Совокупность этих операций называют текущими операциями, а их торговое сальдо - сальдо платежного баланса по текущим операциям. П.Б. включает также движение капиталов — инвестиций и кредитов. Движение валютных резервов отражает международные валютные операции. П.Б. является активным, если страна получила из-за границы платежей больше, чем произвела. При обратном соотношении платежный баланс является пассивным.