Определение термина "Подрядчик"

Подрядчик

строительная организация, выполняющая работы по договору с предприятием-застройщиком. Расчеты с П. учитываются по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», который кредитуется на стоимость факти-

чески принятых работ в корреспонденции со счетами учета этих ценностей или соответствующих затрат.