Определение термина "Портфель: защитный вариант"

Портфель: защитный вариант

портфель ценных бумаг, состав которого должен обеспечить безопасность и устойчивость доход-ности; обычно он состоит из пользующихся высокой репутацией облигаций, акций и других ценных бумаг, курс которых подвержен минимальным колебаниям.