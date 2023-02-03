Определение термина "Портфельная теория"

инвестиционная теория, использующая статистические методы для определения предпочтительного риска портфеля ценных бумаг и оценки прибыли. В основе П.Т. лежит идея, что оценка, классификация, контроль прибылей и рисков производятся с позиции инвестирования именно тех ценных бумаг, которые находятся в портфеле владельца. П.Т. включает следующие основные элементы: оценку активов, инвестиционные решения, оптимизацию портфеля, оценку результатов.

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