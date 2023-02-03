Определение термина "Потери от порчи ценностей"

Потери от порчи ценностей

потери, связанные с ненадлежащим хранением товарно-материальных ценностей; учитываются на счете 84 «Недостачи и потери от порчи ценностей». По дебету счета 84 проводятся: по недостающим или полностью испорченным товарно-материальным ценностям — их фактическая себестоимость; по недостающим или полностью испорченным основным средствам — их остаточная стоимость. По недостачам и потерям от порчи материальных ценностей записи производятся по дебету счета 84 с кредита счетов учета ценностей. По кредиту счета 84 отражается списание: недостач и потерь от порчи ценностей в пределах норм естественной убыли — на счета по учету материальных ценностей или издержек производства, обращения, недостач ценностей сверх норм убыли, потерь от порчи, а также похищенных ценностей — в дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба»; недостач ценностей сверх норм убыли и потерь от порчи ценностей при отсутствии конкретных виновников, а также недостач и хищений товары о- материальных ценностей, во взыскании которых отказано судом вследствие необоснованности исков - на счета издержек производства или обращения.