Определение термина "Предельная численность"

Предельная численность

среднесписочная численность работающих за отчетный период. Определяется с учетом всех работников предприятия, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству с учетом реально отработанного времени. Используется при распространении действия упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности на индивидуальных предпринимателей и организации с П.Ч. работающих до 15 человек независимо от вида осуществляемой ими деятельности. При этом П.Ч. работающих для организаций включает численность работающих в их филиалах и подразделениях.