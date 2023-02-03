Определение термина "Профсоюз"

Профсоюз

группа работников предприятия, отрасли, объединяющихся для защиты своих прав и улучшения своего положения. Основными едиными интересами группы являются повышение заработной платы, сокращение рабочего времени, улучшение условий труда. Различают П., создаваемые по инициативе компании, находящиеся под полным контролем администрации; П., охватывающие всех работников предприятия или отрасли (т.н. отраслевые П.); П. с ограниченным доступом, цеховые П.