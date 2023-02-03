Определение термина "Производственная функция"

Производственная функция

экономико-математическая зависимость в форме связи между количеством производимой продукции и факторами производства, в качестве которых в этой функции рассматриваются труд и капитал. П.Ф. чаще всего представляется в виде степенной зависимости между объемом производства Q и факторами производства в виде капитала К и труда L, имеющей вид Q-AKaLb, где А — постоянный коэффициент, а и b — показатели степени, характеризующие отдачу, использование каждого из двух основных видов ресурсов.