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Определение термина "Производственная функция"

Производственная функция -
экономико-математическая зависимость в форме связи между количеством производимой продукции и факторами производства, в качестве которых в этой функции рассматриваются труд и капитал. П.Ф. чаще всего представляется в виде степенной зависимости между объемом производства Q и факторами производства в виде капитала К и труда L, имеющей вид Q-AKaLb, где А — постоянный коэффициент, а и b — показатели степени, характеризующие отдачу, использование каждого из двух основных видов ресурсов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Производственная функция: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка